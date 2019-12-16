Еврейку раскритиковали за шутку о «чистокровных евреях»

Пользовательница Reddit с ником BlueHasaki раскритиковала коллегу еврейского происхождения за то, что она в шутку назвала себя «чистокровной еврейкой». В комментариях к ее посту на сайте многие поддержали негативное отношение девушки к такому юмору.

BlueHasaki рассказала, что каждый год перед Рождеством они всем офисом украшают праздничную елку. «Насколько мне известно, есть неписаная традиция, которая состоит в том, что именно моя коллега-еврейка устанавливает звезду на макушку рождественской ели», — пояснила она.

По словам девушки, сотрудница заранее предупредила всех о времени украшения ели в электронном письме. В конце текста она указала: «Традиция сохраняется: звезду на макушку ели устанавливают только чистокровные еврейские женщины в офисе».

Подобная формулировка показалась BlueHasaki некорректной. «На мой взгляд, оскорбительно использовать слово "чистокровный", когда дело касается религии, и таким образом оправдывать свое исключительное право украшать макушку дерева каждый год», — объяснила она свое возмущение.

Пользовательница сообщила коллеге о своих чувствах в ответном письме. Та, в свою очередь, заявила, что остальные сотрудники не считают эту фразу оскорбительной. Она добавила, что «это шутка про другую коллегу, у которой только один из родителей еврей».

В комментариях к посту подавляющее большинство юзеров поддержали BlueHasaki и согласились с тем, что ей стоит пожаловаться на коллегу в отдел кадров. Violetcalla подчеркнула, что ей не стоило говорить об отсутствии оскорбленных, если был негативный отклик от BlueHasaki, к тому же многие могли испытать дискомфорт, но умолчать об этом. JustMeLurkingAround заметил, что слово «чистокровный» не употребляется по отношению к людям, а только по отношению к животным.

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