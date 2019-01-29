Ортодоксальный еврей оригинально подзарядил телефон и стал звездой

Пользователь Reddit под ником nesheks опубликовал снимок, на котором ортодоксальный еврей для удобства положил заряжающийся телефон на поля своей шляпы. Изобретательность мужчины привела пользователей в восторг и породила волну шуток.

«Парень заряжает телефон в автобусе», — прокомментировал снимок автор поста. Судя по фотографии, длины телефонного провода не хватило для того, чтобы взять гаджет в руки, и мужчина был вынужден закрепить его на головном уборе.

За несколько часов публикация набрала более 40 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие иронично объясняли внешний вид героя фото. «Немного неортодоксально, но все работает», — охарактеризовал ситуацию пользователь TracyTrumpleskins.

Некоторые шутили, что изображение могло бы проиллюстрировать всю силу человеческой эволюции. По их мнению, незнакомец понял истинное значение выражения «использовать голову».

Один из комментаторов предположил, что герой фото на самом деле живет в 3019 году. «Нет, он живет в 5779-м», — парировал другой, подразумевая еврейское летоисчисление.

Ранее в январе пользователей Reddit удивила записка от медсестры, которую она адресовала иностранному пациенту. В ней медработник рисунками изобразила его распорядок дня и указала время операции. Хирургическое вмешательство она изобразила в виде окровавленного ножа.

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