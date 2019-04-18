Ученый из Кувейта обвинил евреев в добавлении в выпечку крови христианских детей

Ученый, религиозный деятель из Кувейта Муханна Хамад аль-Муханна заявил, что евреи «убивают христианских детей» для приготовления праздничной выпечки. Видео с его выступлением опубликовал канал MEMRI TV Videos на YouTube.

Как отмечается в описании к ролику, в феврале Аль-Муханна сам разместил видео на своем канале. Тогда оно набрало около 25 тысяч просмотров и вызвало волну критики. Утверждения ученого назвали «антисемитской кровавой клеветой».

По словам исследователя, убийство ребенка-христианина по праздникам — «одна из самых известных религиозных практик евреев». Кровь христианских детей они называют «священной» и добавляют ее в тесто к выпечке, утверждает Аль-Муханна.

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Ученый добавил, что евреи выступают за производство порнографических фильмов и литературы. По его словам, они разрушают моральные ценности и экономику любой страны, в которой они проживают. Религиозный деятель предупредил, что любой, кто имеет какие-либо отношения с ними, является «евреем, подобным им».

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