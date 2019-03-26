Обнаружены письма Эйнштейна о тяготах евреев при Третьем рейхе

В американском Лос-Анджелесе выставили на аукцион два письма физика Альберта Эйнштейна, о существовании которых ранее не было известно, пишет во вторник, 26 марта, Daily Mail. В них ученый рассказывал о том, с чем пришлось столкнуться ему и другим евреям в гитлеровской Германии.

Как отмечается, одно из писем физик написал в 1934 году своей первой жене Милеве Эйнштейн-Марич — она была его супругой с 1903-го по 1919 год. В своем послании Эйнштейн жаловался на то, как сильно изменилась его жизнь после прихода к власти Адольфа Гитлера: нацисты захватили дом, в котором жил ученый, и превратили его в лагерь для членов Гитлерюгенда, его лодку конфисковали, а книги сожгли. Также физику, как и другим евреям, было запрещено преподавать в университете.

Кроме того, Эйнштейн отмечал, что из-за возникших у него финансовых проблем ему стало сложно оплачивать лечение его сына Эдуарда, у которого была диагностирована шизофрения. «Безумие Гитлера разрушило жизни всех, кто меня окружает», — писал ученый.

Другое письмо, датированное 1939 годом, было адресовано другу Эйнштейна доктору Морису Ленцу, который помогал еврейским беженцам. В нем ученый отмечал, что еврейскому народу пришлось столкнуться с тяжелейшим испытанием, и благодарил Ленца за его вклад в спасение евреев от преследований.

Письмо Милеве выставлено на продажу за более чем 25 тысяч долларов, письмо Ленцу оценили в чуть менее 12 тысяч долларов. Ожидается, что аукцион завершится в четверг, 28 марта.

В 2017 году в Израиле на аукцион выставили две заметки Эйнштейна, в которых он кратко изложил свои мысли по поводу жизни и счастья.

Эйнштейн в 1921 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. Ученый известен как один из создателей специальной теории относительности и внес решающий вклад (наряду с немецким математиком Давидом Гильбертом) в появление общей теорий относительности. В 1933 году он вместе с семьей был вынужден покинуть Германию и переехать в США.

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