Секрет счастья Альберта Эйнштейна уйдет с молотка

Две заметки, написанные физиком Альбертом Эйнштейном 95 лет назад и кратко излагающие его мысли по поводу жизни и счастья, будут проданы на аукционе в Израиле. Об этом сообщает The Independent.

Как пишет издание, после получения Нобелевской премии в 1922 году за создание теории фотоэлектрического эффекта и другие заслуги перед физикой, Эйнштейн отправился в Японию, чтобы прочитать лекцию. Когда в его гостиничный номер в Imperial Hotel Tokyo пришел посыльный, у ученого не оказалось возможности оставить чаевые. Вместо них физик отдал две короткие заметки, сказав, что в будущем они вырастут в цене.

Одна из них была написана на официальном бланке гостиницы и гласила: «Спокойная и скромная жизнь приносит больше счастья, чем стремление к успеху, сопровождаемое постоянным беспокойством». На чистом листке бумаги Эйнштейн написал: «Где есть воля, есть и возможность». Под обеими фразами стоит дата и подпись ученого.

Заметки выставил на продажу аукционный дом Виннера в Иерусалиме. Цена первой заметки стартовала с двух тысяч долларов, второй — с одной тысячи. На момент написания новости стоимость записей выросла до 34 и 15 тысяч долларов, соответственно.