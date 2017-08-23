Письмо Эйнштейна о Гитлере, Чемберлене и России выставлено на продажу

Аукционный дом Nate D Sanders в Лос-Анджелесе (США) выставил на продажу письмо Альберта Эйнштейна, написанное через десять дней после заключения Мюнхенского соглашения. Об этом сообщает Daily Express.

В письме автор общей теории относительности рассуждает о бесперспективности политики умиротворения агрессора, которой в отношении возглавляемой Адольфом Гитлером Германии придерживался премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен.

По мнению физика, надежды Чемберлена на то, что Гитлер «спустит пар, напав на Россию», приведут к потере Восточной Европы, а политика британского премьера относительно Франции уже привела к тому, что власть в стране получили те, чей девиз — «лучше Гитлер, чем красные». «У меня нет надежды на будущее Европы», — написал физик.

Также в письме другу Эйнштейн сообщил о своей последней работе и трудностях, которые испытывает его первая жена (Милева) с ипотечными платежами.

Материалы по теме Путешествие во времени Как теория Эйнштейна предсказала черные дыры и кротовые норы

Послание написано Эйнштейном 10 октября 1938 года в своем доме в Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Адресовано близкому другу ученого, швейцарскому инженеру Мишелю Бессо. Двухстраничное письмо вложено в оригинальный конверт Postmarked Princeton, на котором стоит штемпель за 11 октября 1938 года. Стартовая стоимость послания оценивается в 25 тысяч долларов.

Мюнхенское соглашение подписано 30 сентября 1938 года между Великобританией, Италией, Францией и Германией. Главным итогом его стала передача последней стране Судетской области — исторического региона бывшей Чехословакии, где компактно проживали этнические немцы.