Найдены доказательства голографической Вселенной

Международная группа космологов из Канады, Великобритании и Италии получила данные, свидетельствующие в пользу теории голографической Вселенной. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters. Кратко об исследовании сообщает издание Gizmodo.

Голографический принцип гласит, что информация, содержащаяся внутри определенного объема пространства, закодирована в границах, окружающих эту область. Он также предполагает, что все мироздание может быть представлено в виде двумерной плоскости, которая накладывается на границу наблюдаемой Вселенной. Принцип был представлен в рамках квантовой гравитации — области физики, которая пытается объяснить гравитацию, описываемую теорией относительности Эйнштейна (ОТО), законами квантовой механики.

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Принципы квантовой гравитации используют, чтобы выяснить, что происходило во время Большого взрыва, когда вся масса Вселенной находилась в сверхплотном объеме и попадала под действие квантовых эффектов. Голографическая теория позволяет упростить трехмерную Вселенную, в которой действует гравитация, до двухмерной, и таким образом решить противоречия, возникающие при попытке совместить ОТО с квантовой механикой.

Космологи использовали двумерную модель Вселенной, которая на основе наблюдаемых ранее параметров, смогла в точности воспроизвести картину микроволнового фона — теплового излучения, равномерно заполняющего космическое пространство. Полученные результаты свидетельствуют в пользу применимости голографического принципа, хотя пока и не опровергают стандартные космологические модели.