Измерена точная скорость расширения Вселенной

Космологи из Калифорнийского университета определили значение постоянной Хаббла, наблюдая за искривлением света от удаленных галактик. Это позволило выяснить точную скорость расширения Вселенной, которая, однако, не совпадает с другими результатами измерения. О работе ученых сообщает издание Gizmodo.

Постоянная Хаббла — параметр, который связывает расстояние до космического объекта (галактики или квазара) со скоростью его удаления. Иными словами, с каждым мегапарсеком (единица расстояния, равная более чем трем миллионам световых лет) скорость объекта увеличивается. Это позволяет ученым оценить масштабы и возраст Вселенной, а также вычислить темпы ее расширения.

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Однако результаты, основанные на данных различных наблюдений, не соответствовали друг другу и давали диапазон значений постоянной от 68 до 73 километров в секунду за мегапарсек. Чтобы решить проблему, космологи воспользовались Хаббловским космическим телескопом, с помощью которого они наблюдали, как далекие галактики, играющие роль гравитационных линз, искривляют свет от еще более удаленных объектов, в частности, квазара. В результате вокруг линз возникает несколько изображений последнего.

Галактики искривляют свет неравномерно, поэтому некоторые изображения квазара запаздывают за другими. Поскольку многие квазары изменяют свою яркость, то можно измерить время задержки. Это позволяет точно определить постоянную Хаббла.

Космологи получили значение, равное примерно 72 километрам в секунду на мегапарсек. Это число совпадает с результатами измерений других астрономов, наблюдавших сверхновые и переменные звезды, но отличается от данных, полученных космической обсерваторией Планка, которая измеряла излучение космического микроволнового фона. По мнению некоторых исследователей, разница находится в пределах статистической погрешности.