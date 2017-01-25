Раскрыты последствия столкновения галактик у Млечного Пути

Группа астрономов из Католического университета Севера в Чили выяснили последствия столкновения Большого и Малого Магеллановых Облаков. Оказалось, что взаимодействие между галактиками привело к появлению новых звезд. Свои выводы ученые представили в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко об исследовании сообщает издание Gizmodo.

Магеллановы облака являются спутниками Млечного Пути и удалены от него на расстояние 160 тысяч световых лет. Около 200 миллионов лет назад галактики подошли достаточно близко друг к другу, чтобы гравитационное взаимодействие между ними начало влиять на процессы звездообразования.

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Чтобы выявить последствия столкновения двух галактик, ученые занялись поиском недавно сформированных звезд на периферии Большого Магелланова Облака (БМО). Они обнаружили шесть космических объектов, которые образовались около 50 миллионов лет назад, что по астрономическим меркам делает их молодыми. При этом эти небесные тела находились в регионе, где находятся преимущественно старые звезды.

По мнению астрономов, расположение обнаруженных ими молодых звезд вдали от центра БМО говорит о том, что при столкновении галактик-спутников в них активировались процессы образования новых космических объектов.