На Земле увидят взрыв от рождения сверхновой

Группа астрономов из США предсказывает в 2022 году один из ярчайших взрывов сверхновой. Вспышка будет способна затмить сияние большинства звезд в галактике, сообщает NPR.

Профессор Колледжа Кальвина Ларри Молнар (Larry Molnar) обратил внимание на двойную систему KIC 9832227 в созвездии Лебедя, которая представляет собой две звезды, вращающиеся вокруг друг друга. По его мнению, в 2022 году они столкнутся и во время образования сверхновой будет выпущено огромное количество света и энергии.

«Это будет резкое изменение в небе, которое сможет наблюдать любой человек, — отмечает Молнар. — Существует один шанс на миллион сделать прогноз такого взрыва. Раньше такого еще никто не делал».

Молнар следил за поведением KIC 9832227 с 2013 года. На основе того, что орбитальный период этих звезд составляет всего 11 часов и постепенно уменьшается, он выдвинул предположение о их скором столкновении. Это будет первый случай, когда астрономы смогут наблюдать последние несколько лет жизни звезд перед их слиянием.