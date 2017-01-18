Названы причины необъяснимой смерти галактик

Международная группа астрономов раскрыла причины гибели галактик, которые без видимых причин начинали терять большие количества газа. Это происходит из-за приливного обдирания, вызванного прохождением галактики через межгалактическую среду. Статья ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Кратко о ней сообщает сайт Phys.org.

Показано, что галактики, находящиеся в составе крупных скоплений, теряют водород, необходимый для формирования звезд. Ученые объясняли это явление несколькими механизмами, включая взаимодействие межзвездной и межгалактической сред, известное как приливное обдирание (ram-pressure stripping), истощение пригодного для звездообразования газа (странгуляция), а также гравитационное влияние соседних объектов. Однако для того, чтобы выяснить действительную причину потери вещества, необходимо было исследовать галактики, находящиеся в различных условиях.

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Исследователи изучили данные о более чем 30 тысячах галактик, полученные с помощью телескопа обсерватории Апачи-Пойнт и радиотелескопа в Аресибо. Все галактики были разделены на три группы — центральные (самые массивные в скоплениях), изолированные (одиночные галактики) и спутники (находящиеся рядом с массивной галактикой). Ученые сфокусировали свое внимание на спутниках, общая численность которых составила около 11 тысяч.

Астрономы выяснили, что на долю пригодного для звездообразования газа влияет масса гало темной материи, которое окружает галактику. Если она превышает сотни миллиардов масс Солнц, то потери вещества будут происходить очень быстро. Такое нельзя объяснить с помощью странгуляции, поэтому исследователи пришли к выводу, что виновником гибели галактик является приливное обдирание. Происходит это из-за того, что галактика взаимодействуют с перегретой межгалактической плазмой, которая «сдувает» водород.

Результаты также продемонстрировали, что этому процессу подвергаются не только галактики из крупных скоплений, но и те, что находятся в парах. К таким относится и Млечный Путь, который обладает двумя спутниками — Большим и Малым Магеллановыми Облаками.