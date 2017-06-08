Представлено новое подтверждение общей теории относительности

Американские и канадские астрономы представили новое подтверждение общей теории относительности. Соответствующее исследование будет опубликовано в журнале Science, кратко о нем сообщает Авиационный Университет Эмбри-Риддл (США).

Ученым методом гравитационного микролинзирования удалось определить массу шестого по удаленности от Земли белого карлика (Stein 2051 B), который оказался в 1,5 раза легче Солнца.

Специалисты наблюдали кольцо Эйнштейна (эффект предсказан физиком в 1936 году) — искажение света далекой звезды, между которой и наблюдателем (на Земле) находился Stein 2051 B. Кольцевое образование было асимметричным, эффект, по словам ученых, впервые наблюдался для звезд, отличных от Солнца.

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Всего с октября 2013 года по тот же месяц 2015-го было проведено восемь наблюдений. Исследования проводились на телескопах Hubble.

Работа ученых, кроме подтверждения общей теории относительности, позволила узнать массу и состав Stein 2051 B, проверить соотношение между массой и радиусом таких светил, предложенное в 1939 году астрофизиком Субраманьяном Чандрасекаром, а также продемонстрировала перспективный способ определения масс далеких звезд.