Люди вышли из комы и поделились впечатлениями

Пользователи Reddit, когда-либо впадавшие в кому, рассказали, какие перемены в их жизни произошли после выхода из этого состояния. Своими впечатлениями они поделились в треде, который собрал более 38 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

По словам юзера Ralph-Hinkley 7037, после шестинедельной комы его жизнь изменилась, так как ему заново пришлось учиться делать простые движения: спускаться по лестнице, ходить, двигать руками. На это ушло три недели. DROPTHENUKES оказался в похожей ситуации после нахождения в таком состоянии в течение девяти дней. «Мое тело не помнило, как дышать. Я в буквальном смысле должен был заново научиться процессу дыхания. Заняло пару дней», — пояснил комментатор.

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Austin_cody отметил, что был в коме четыре дня из-за бактериального менингита. «Проснувшись, я понял, что полностью оглох. Для общения с родителями и врачами пользовался блокнотом и ручкой. Со временем частично смог слышать левым ухом, а вот правое до сих пор не слышит совсем», — рассказал он.

Пользователь BsNLucky написал про своего друга, который находился в коматозном состоянии в течение полугода. После пробуждения оказалось, что у него потеряна память о событиях последних 15 лет. Мужчина удивился, увидев жену постаревшей, и не знал о третьем ребенке в семье. Воспоминания так и не вернулись, поэтому ему пришлось привыкать к вещам, появившимся с начала 1990-х годов, в том числе к смартфонам и ноутбукам.

Некоторые, наоборот, после комы приобретали способности, которых до этого у них не было. Так, cheezemeister_x рассказал о двоюродном брате, который впал в кому на четыре недели из-за травмы головы после падения с высоты. По его словам, память родственника стала эйдетической — он мог запомнить все разговоры слово в слово и каждую деталь множества изображений, взглянув на них в течение нескольких секунд.

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