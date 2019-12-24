Невесту пристыдили за пивные бутылки на фотографии

Пользователи Reddit пристыдили невесту и ее подруг за то, что они позировали с цветами в бутылках из-под пива. Соответствующая фотография появилась в разделе сайта Wedding shaming с подписью «свадебные букеты из пивных бутылок».

Многие юзеры в комментариях писали, что даже при недостатке средств невеста могла бы подойти к организации свадьбы более ответственно. «Это просто идиотизм какой-то. Могли бы заменить бутылки на стеклянные банки?» — предлагал пользователь Thespicyfoxx. «Было бы мило, если бы они поставили больше цветов в бутылки», — писал Blackcurrantandapple.

Комментатор Bajaboolie высказал догадку, что невеста и ее подруги могли использовать бутылки специально, чтобы сымитировать свадьбу белых американцев с низким социальным статусом. «Если это так, сил им!» — пожелал он.

Ранее пользователи Reddit осудили молодоженов, которые отменили свадьбу и забрали себе все гостевые взносы на проведение торжества. Они решили потратить собранные 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей) на медовый месяц.

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