Оптическая иллюзия наградила невесту огромными ягодицами

В Twitter стало вирусным фото пользователя Трумана Бурбанка (Truman Burbank), на котором он вместе с женой запечатлен во время свадебной церемонии.

На снимке мужчина вместе со своей возлюбленной стоят рядом с пустыми стульями для гостей. Бурбанк подписал фото: «Тот самый случай, когда свадьба на Ямайке началась вовремя». Таким образом он посмеялся над известной склонностью жителей страны к опозданиям.

Однако внимание большинства юзеров привлекли не пустые стулья, а ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими. «Я думал, что она наполовину конь», — признался один из пользователей.

Однако при более пристальном рассмотрении комментаторы поняли, что на самом деле рядом с невестой согнулась еще одна девушка. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этом фото две женщины», — написал юзер Mnkybrf. «Только из комментариев я поняла, что все дело в угле съемки», — согласилась с ним Pauline.

Ранее пользователей сети запутало видео, в котором одни увидели кролика, а другие ворона. Некоторые знали правильный ответ, но отмечали, что даже после этого им тяжело разглядеть оригинал.

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