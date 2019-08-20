Оптическая иллюзия превратила ворона в кролика

@dsquintana / Twitter

Пользователей соцсетей запутало видео, на котором одни видят кролика, а другие — ворона. Ролик был опубликован в Twitter-аккаунте Imgur, а затем его перепостил Dan Quintano. После этого видео с оптической иллюзией стало вирусным, набрав 22 тысячи лайков.

В подписи к посту Quintano написал, что гладит нос кролика, однако многие юзеры не могли этого увидеть. «Я что, под кайфом? Я вижу птицу», — задавался вопросом Noxeema Jackson. «Самые странные кроличьи уши, которые я когда-либо видел», — отмечала Aina Puce.

Большинство жаловались на то, что запутались и сами не могут понять, что именно они видят. «Я вроде бы вижу ворона, которого выставляют за кролика, но черт его знает», — размышлял Greg Jenner.

Некоторые указывали на то, что на самом деле это белощекий ворон, однако признавали, что глазам сложно увидеть на видео не кролика.

Ранее, в июле, пользователей сети поставила в тупик оптическая иллюзия с пляжем. Выяснилось, что на фото запечатлено вовсе не море.

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