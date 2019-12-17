Парень притворился девушкой в Tinder и продавал за деньги интимные фото

Поклонник азартных игр притворился девушкой, создав анкету в приложении для знакомств Tinder, и продавал за деньги якобы ее интимные фото, а затем шантажировал покупателей. Как сообщает Metro, парень таким образом заработал 14 тысяч фунтов (1,2 миллиона рублей) прежде чем его арестовали.

23-летний Джек Конвей Бейкер (Jack Conway Baker) создал фейковый аккаунт девушки по имени Кортни Холл (Courtney Hall). В переписке с потенциальными кавалерами он предлагал им купить откровенные фотографии, будто сделанные Холл. Несколько жертв соглашались купить снимки.

После этого Бейкер начинал шантажировать мужчин от лица старшего брата девушки. Утверждая, что она несовершеннолетняя, он угрожал отправить переписку с ненастоящей девушкой в соцсети родных и друзей жертв, если не получит денег за молчание. Один из пользователей Tinder согласился заплатить тысячу фунтов (83 тысячи рублей).

Бейкера задержали, и в настоящее время над ним идет суд. По данным издания, он зарабатывал хорошие деньги на работе, но страдал от тяги к азартным играм, из-за чего и занимался подобным мошенничеством. В суде рассказали, что в одном из случаев обвиняемый стал писать юзеру Tinder от лица полицейского, требуя денег за то, чтобы не привлекать его к ответственности. Адвокат Бейкера заметил, что в настоящее время подсудимый обратился за помощью к специалистам с целью побороть пагубную привычку.

Ранее сообщалось, что в Tinder, Plenty of Fish и OkCupid обнаружили анкеты людей, осужденных за сексуальное насилие. Представитель сервисов онлайн-знакомств подтвердил, что они не сверяют пользователей со списками признанных виновными в подобных преступлениях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!