Tinder оказался пристанищем бывших уголовников

В сервисах онлайн-знакомств Tinder, Plenty of Fish и OkCupid обнаружили анкеты людей, осужденных за сексуальное насилие. Как сообщает BuzzFeed News, в компании подтвердили, что не сверяют пользователей со списками тех, кого признали виновным в подобных преступлениях.

Расследование провели сотрудники издания совместно с некоммерческими журналистскими проектами Columbia Journalism Investigations и ProPublica. В результате было зафиксировано более 150 случаев сексуальных преступлений, связанных с приложениями для знакомств. В каждом десятом из них сервис сам предлагал пользователям общаться с человеком, замеченным в применении сексуального насилия.

Жительница США 53-летняя Сюзан Дэво (Susan Deveau) рассказала, что зарегистрировалась на Plenty of Fish в конце 2016 года и связалась с мужчиной по фамилии Папамечейл (Papamechail). Они встречались и проводили вместе время. Через несколько месяцев она обратилась в полицию с заявлением на возлюбленного, так как он ее изнасиловал. Только после этого женщина узнала, что Папамечейл был трижды осужден за подобные преступления.

По данным авторов расследования, подобные истории не редкость для пользователей приложений компании Match Group. Tinder, OkCupid и Plenty of Fish бесплатны для пользователей, и для них компания не проводит такие проверки. Представитель Match Froup заявил, что для подобных проверок у них недостаточно информации. Он признал, что «в бесплатных приложениях определенно есть люди, внесенные в список осужденных за сексуальные преступления». При этом у компании имеются и платные продукты, в которых такие проверки предусмотрены.

В сентябре житель Великобритании Айван Нкази получил три года тюрьмы за вымогательство и угрозы насилием в приложении для знакомств Tinder. 31-летний британец упрашивал женщин заплатить за его поездки, еду и компенсировать другие траты, при этом в переписке использовал угрозы и оскорбления.

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