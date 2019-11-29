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«Tinder-бабушка» устала от партнеров на одну ночь и вышла на поиски любви

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Хатти Винер
Хатти Винер

Американка Хэтти Винер (Hattie Wiener), прославившаяся как «Tinder-бабушка», заявила, что готова найти любовь после десятилетий промискуитета. Об этом сообщает New York Post.

83-летняя женщина заявила, что готова наконец отказаться от использования приложения и остепениться. При этом она не намерена отступаться от своих вкусов — предполагаемый любовник должен быть как минимум на 20 лет младше ее.

Женщина заметила, что она изначально намеревалась использовать Tinder для поиска родственной души, но это привело только к серии разовых контактов. Она признала, что «Tinder обеспечивает постоянный поток мужчин», но ей пришла пора успокоиться.

«Tinder-бабушка» утверждает, что ее опыт использования приложения преподнес ей важные уроки, и позволил увидеть в мужчинах личности. Однако она сетует, что молодые парни редко хотят длительных романов со зрелыми дамами.

«Я не хотела искать мужчину на сайте знакомств, но я все еще слышала истории, как люди заводят мужчин, партнеров по жизни, партнеров для брака и все такое, что может стать серьезным», — пояснила Винер. По ее словам, она мечтает о 60-летнем мужчине, который был бы увлечен ею.

Новая идея женщины ознаменовала новый этап ее жизни. В середине XX века Винер пережила развод и череду романов с молодыми мужчинами. Становясь старше, она не изменила своему стилю жизни, и заработала себе прозвище «Ретро». Позднее она снялась в нескольких реалити-шоу, что сделало ее еще популярнее и позволило найти себе новых юных кавалеров. По слухам, у нее был роман с 18-летним парнем.

Ранее в ноябре было опубликовано исследование, согласно которому каждое пятое свидание пользователей Tinder заканчивается сексом. При этом лишь каждая пятая переписка приводит к договоренностям о личной встрече.

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