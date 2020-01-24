Tinder будет информировать полицию об опасных свиданиях

Американская компания Match Group, которой принадлежит приложение для знакомств Tinder, внедрит функцию оповещения полиции об опасных ситуациях на свиданиях. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте приложения.

Компания намерена представить серию обновлений, предназначенных для обеспечения безопасности пользователей. Для этого она частично интегрирует в Tinder приложение Noonlight, с помощью которого можно будет информировать полицию о своем местонахождении в случае опасности. Пользователи смогут зафиксировать информацию о том, где и с кем пройдет их свидание и в случае опасности вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Другой новой функцией будет возможность верификации фотографий в аккаунтах. Благодаря этому пользователи смогут избежать ситуации, когда люди выдают себя за других.

В заявлении отмечается, что новые функции будут доступны в США в конце января, а в последующие месяцы — пользователям других стран.

В декабре сообщалось о 23-летнем поклоннике азартных игр из Великобритании, который притворился девушкой в Tinder. С фейкового аккаунта он переписывался с потенциальными кавалерами и предлагал купить откровенные женские снимки, якобы от имени этой пользовательницы. После он шантажировал покупателей, требуя выкуп.

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