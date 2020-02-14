Мужчины придумали способ найти отвергнувших их в Tinder девушек

Пользовательницы приложения для онлайн-знакомств Tinder заметили, что мужчины придумали способ появляться среди анкет на выбор даже после того, как девушки отказываются от кандидатур свайпом влево. На это обратила внимание журналистка издания The Atlantic Кэйтлин Тиффани (Kaitlyn Tiffany).

По словам автора материала, для этого мужчины периодически удаляют приложение, а затем переустанавливают его и вновь заходят под своим аккаунтом. Так как алгоритм Tinder воспринимает их как новых пользователей, они снова и снова появляются среди анкет на выбор.

Журналистка побеседовали с 27-летним Алексом Хаммерли (Alex Hammerli), который рассказал, что регулярно пользуется этим приемом. По его словам, он удаляет и заново устанавливает приложение каждые две недели.

«Я видела его лицо десятки раз, всегда с одинаковым выражением», — отметила Тиффани. По ее словам, подобными приемами пользуются мужчины и в других городах США.

Ранее в феврале автор ресурса Swipe Life, посвященного знакомствам в сети, назвала четыре худших варианта для знакомства через Tinder. По ее мнению, некоторые сообщения определенно не приведут к успеху в общении.

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