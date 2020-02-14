Интернет и СМИ
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Закопавший жену на даче российский прокурор написал явку с повинной
В России увеличились взносы на капитальный ремонт
«МегаФон» откроет доступ к облачным играм
Одинокий мужчина заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной своей мечты
В ДНК людей нашли следы загадочного существа
Мать забрала брошенных в Шереметьево детей
Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам
Россиян предупредили об опасности ранней весны
Женщина подхватила смертоносную инфекцию при распаковке коробки
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Новости партнеров

Мужчины придумали способ найти отвергнувших их в Tinder девушек

Перейти в «Мою Ленту»

Пользовательницы приложения для онлайн-знакомств Tinder заметили, что мужчины придумали способ появляться среди анкет на выбор даже после того, как девушки отказываются от кандидатур свайпом влево. На это обратила внимание журналистка издания The Atlantic Кэйтлин Тиффани (Kaitlyn Tiffany).

По словам автора материала, для этого мужчины периодически удаляют приложение, а затем переустанавливают его и вновь заходят под своим аккаунтом. Так как алгоритм Tinder воспринимает их как новых пользователей, они снова и снова появляются среди анкет на выбор.

Журналистка побеседовали с 27-летним Алексом Хаммерли (Alex Hammerli), который рассказал, что регулярно пользуется этим приемом. По его словам, он удаляет и заново устанавливает приложение каждые две недели.

«Я видела его лицо десятки раз, всегда с одинаковым выражением», — отметила Тиффани. По ее словам, подобными приемами пользуются мужчины и в других городах США.

Ранее в феврале автор ресурса Swipe Life, посвященного знакомствам в сети, назвала четыре худших варианта для знакомства через Tinder. По ее мнению, некоторые сообщения определенно не приведут к успеху в общении.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tinder’s Most Notorious Men
Брендами Tinder и Badoo воспользовались для кражи денег россиян
Названы худшие варианты для знакомства в Tinder
Tinder будет информировать полицию об опасных свиданиях
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 9 февраля

«Мы кормимся смертью»

Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
07:52Сегодня

Американскую модель заблокировали на сайте знакомств из-за красивых фотографий

03:34Сегодня

Захарова призналась в неуважении к Собчак

20:3613 февраля

Водонаева рассказала о визите в полицию

Интернет и СМИ00:01 3 февраля

«Мы не прощаем. Ждите»

Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
20:0813 февраля

Участником шоу «Холостяк» станет мужчина в образе женщины

18:2913 февраля

Заявившая о «рожающем быдле» Водонаева приехала в полицию

18:5113 февраля

Жена Павла Воли назвала недостаток жизни в США

Интернет и СМИ00:0329 января

Новые боги хайпа

TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
17:3513 февраля

Ведущая «Дома-2» пожаловалась на требующих у нее денег россиян

16:2113 февраля

Российский суд оштрафовал Facebook на миллионы рублей

15:0213 февраля

Twitter наказали многомиллионным штрафом из-за личных данных россиян

Россия
Таксист жестоко избил ногами россиянина за просьбу доехать до другого адреса
Кремль прокомментировал данные об ухудшении отношения россиян к Украине
Директриса российской школы пристыдила ученицу в юбке за «толстоватые» ноги
«Людей обрекают на гибель, многие просто не выживут»
Россиянам дали шанс бесплатно лечить рак в частных клиниках. Теперь чиновники хотят его отнять
В Кремле рассказали об огромном уважении Путина к украинцам
«Народ чувствовал какой-то подвох»
 
Все материалы
Мир
В Австрии откроют мемориал в память советских воинов
Битва тиранов
Асад хочет зачистить Сирию от боевиков, но ему мешает Турция. На чьей стороне Россия?
В Иране предрекли США изгнание с Ближнего Востока
Вечный палач
Президент Южной Кореи превратил ее в страну первого мира. Но вошел в историю как тиран и диктатор
Индия загородит трущобы стеной к приезду Трампа
Бешеный Майк
Война с коммунистами и угон самолета: как обычный бухгалтер стал самым известным в мире наемником
США ввели новые санкции против трех российских компаний
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия посетовала на невозможность выхода из сферы интересов России
Навал «СКР-6» на эсминец «Кэрон»«Мы понимали, что можем погибнуть»
В шаге от войны: как 32 года назад советский корабль протаранил американский крейсер у берегов Крыма
На гербе Белоруссии Россию заменят на Европу
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
Сотни местных жителей устроили беспорядки после конфликта с полицией
Бывший спикер Рады после допроса сравнил Украину с зазеркальем
«Я хотел спасти русское в себе»
Украинские студенты хотят учиться за рубежом. Почему они все еще едут в Россию?
Лукашенко счел Белоруссию «восточной Швейцарией»
Все материалы
Экономика
В купленных россиянами машинах нашли проблемы с подушками безопасности
Экономике России посулили ускоренный рост
В России выросла безработица
На вырост
Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт
Мобильные приложения Альфа-Банка получили шесть наград престижной премии
Кирилл и Денис БурлаковыПовязанные сетью
Сколько и кому должны владельцы платежной системы PBK Money
Все материалы
Силовые структуры
Старейший советский разведчик умер на 104-м году жизни
Сообразили на троих
Три российские пенсионерки возродили закрытый водочный завод. Подпольный бизнес принес им миллионы
Российского ученого посадили за госизмену в пользу Вьетнама
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В московском изоляторе произошел бунт
Полковник ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший начальник ФСИН пронес на оглашение приговора пистолет. У него был рак в последней стадии
Переживший плен и ядовитую инъекцию россиянин засудил своего похитителя
Все материалы
Наука и техника
НАТО для победы над Россией посоветовали научиться свободно перемещаться в грязи
Ротацию «стрелочников» в «Роскосмосе» объяснили «вставанием с колен»
Операция «Аргонавт»
Как Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы мира в Крыму
В США назвали «наименьшую» проблему Су-57
Обратный отсчет
Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией
Все материалы
Спорт
Французский фигурист ответил отказавшемуся считать его мужиком Костомарову
«На финише он был весь черный»
Бегуны теряли сознание и падали замертво: кому был нужен «забег смерти» спортсменов из СССР и США
Джефф Монсон рассказал о разговоре с Владимиром Путиным
Сара Абитболь«Он раздвигал нам ноги и дышал в шею»
Во Франции тренеры годами насиловали юных фигуристок. Кто и почему покрывал их?
Корейская фигуристка исполнила уникальный для женщин прыжок
Лионель МессиТихий властелин
«Барселона» стала заложником Месси. Не пора ли им разойтись?
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Все материалы
Культура
Ребекка Блэк стала бояться людей из-за хита Friday
Крутят как хотят
Кто выпускает самую странную музыку в России
Умерла известнейшая карикатуристка Европы
Хоакин ФениксВосстал как Феникс
Главные неожиданности, триумфаторы и неудачники премии «Оскар-2020»
Россияне назвали лучшую мелодраму XXI века
Покажи им язык
Историческая победа «Паразитов» и главные лауреаты премии «Оскар-2020»
Актера шоу «Империя» снова обвинили в лжесвидетельстве
Все материалы
Интернет и СМИ
Ларису Гузееву решили превратить в бренд
Водонаеву начала разыскивать налоговая из-за долгов
«Мы кормимся смертью»
Отъявленным мясоедам предложили убить питомца или отказаться от мяса. Что они выбрали?
Доктор нашел плюсы в коронавирусе для россиян
«Игрой это не назовешь»
Успешные люди бегут из больших городов в деревни. Фотографы показывают, что их ждет
Руководство российского телеканала прокомментировало смех ведущей из-за льгот
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Все материалы
Ценности
Популярный блогер поучаствовал в создании модной одежды
Голые мушкетеры
Женщины в корсетах и мужчины на шпильках: что творилось на Неделе моды в Нью-Йорке
Женщина показала идеалы красоты разных лет на своем теле и вызвала споры в сети
Заискрились
Русский кокошник, декольте и мужчина в платье: самые эпатажные наряды «Оскара»
Четырехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью вопреки диагнозу
Стильные мира сего
Чем питались и во что наряжались вожди всех времен и народов
56-летняя женщина прошлась в бикини по подиуму вместе с 20-летними и отличилась
Все материалы
Путешествия
Несколько стран отказали круизному лайнеру в остановках из-за коронавируса
Паломники встречают рассвет на горе Синай«Дайте крест полегче»
Россиянин поднялся на священную гору в Египте. Что он там почувствовал?
Показан способ уместить все необходимые вещи в ручную кладь
Там, за туманами
В России выбрали село с самым смешным названием. Почему его стоит увидеть?
Слишком толстого кота сняли с пассажирского рейса из-за перевеса
«Люди уже хоронили меня»
Россиянка отправилась в одну из самых закрытых стран мира — Иран. Что она там увидела?
Подсчитаны траты россиян на отпуск
Все материалы
Из жизни
Медсестра проиграла собранные на лечение умирающего сына деньги
«Иногда ощущаешь себя в реалити-шоу»
Россиянка влюбилась в один из самых опасных регионов мира и показала его неожиданную сторону
Пугающий рассказ студентки об опасности грызть ногти привлек миллионы людей
Принц Гарри расслабился после переезда в Канаду
Семилетний мальчик искал сокровища и нашел потерянное 40 лет назад кольцо
Партнерский материал
Таблетка от всего
Как избавить организм от вредного воздействия антибиотиков
Все материалы
Рассекречена внешность и гамма двигателей нового «УАЗа»
Тест: что вы знаете о Subaru?
Квиз для поклонников самой «фанатской» японской марки
Названы самые надежные автомобили в мире
Роскошные внедорожники на дизеле
Новый Cadillac Escalade и его конкуренты на «тяжелом топливе»
Российские водители собрали рекордное количество штрафов
Geely Number 01: клон Мерседеса на шасси Audi
Автомобиль, с которого началась история китайского автогиганта
Представлен очередной кроссовер Volkswagen на букву Т
Все материалы
Дом
Мишустин назвал способы снижения ставки по ипотеке
Корону долой
Как надежно защитить свой дом от коронавируса
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
«Гаражную амнистию» предложили запустить в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Госдуме предложили давать cкидку на услуги ЖКХ отказавшимся от квитанций
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы