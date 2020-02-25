Девушка изощренно отомстила незнакомцу за непрошеные интимные фото

23-летняя жительница США изощренно отомстила незнакомцу, который отправил ей непрошеные интимные снимки. Как сообщает The Sun, девушка сообщила ему о наличии автоматической переадресации интимных снимков в полицию.

Американка Мариклэр Мишель (Mariclare Michelle) рассказала, что все началось с запроса на добавление в друзья в соцсети Facebook. Девушка приняла заявку, так как у нее с молодым человеком было несколько общих знакомых. Вскоре после этого неизвестный стал делать комплименты ее внешности.

Незнакомца не остановило то, что Мишель прямо указала, что против новых знакомств, так как у нее уже есть возлюбленный. Сначала собеседник написал, что они будут просто друзьями, но через пару часов прислал три фото своих гениталий. Мишель не стала как-либо комментировать снимки, но парень решил поинтересоваться, понравились ли ей присланные фото.

Материалы по теме «Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика» Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать

Девушка сообщила о произошедшем своему возлюбленному. Пара решила разыграть любителя отправлять дикпики незнакомым. Американка написала, что не может просматривать голые снимки. «У меня на телефоне установлен порноблокировщик, и он мгновенно отправляет всю информацию о фото в местное отделение полиции», — отметила она в переписке.

В оправдание адресант заявил, что отправил дикпики, поскольку слишком много выпил. На это Мишель заметила, что его профиль уже наверняка изучают полицейские и посоветовала найти адвоката. В ответ новый знакомый заблокировал аккаунт девушки. Жительница США надеется, что эта ситуация послужит ему уроком и он перестанет заниматься подобным.

В декабре 2019 года сообщалось о мошеннике, использовавшем интимные фото девушек. Поклонник азартных игр притворялся девушкой в Tinder и продавал за деньги якобы ее интимные фото, а затем шантажировал покупателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!