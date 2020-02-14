Американскую модель заблокировали на сайте знакомств из-за красивых фотографий

26-летняя модель из Лос-Анджелеса Холли Валентайн (Holly Valentine) пожаловалось на то, что ее профиль в приложении Tinder заблокировали. В разговоре с таблоидом Daily Mirror она предположила, что из-за красивых фотографий, на которых она выглядит очень привлекательно, мужчины могли посчитать ее аккаунт фейковым.

По словам американки, она зарегистрировалась на сайте знакомств, так как регулярно путешествует по миру и таким образом находит людей, с которыми можно встретиться. Валентайн утверждает, что даже заплатила за услугу, чтобы иметь возможность искать пользователей в других городах и странах.

Она заверила, что фото в профиле в Tinder были привлекательными, но не откровенными, как в ее профиле в Instagram. Однако после того, как модель провела некоторое время в приложении и пообщалась с несколькими мужчинами, она столкнулась с блокировкой. Войти в аккаунт не удалось даже после переустановки приложения.

Валентайн уверяет, что мужчины в Tinder посчитали ее слишком красивой и подумали, что это фейковая анкета. «В сообщениях мне писали, что я ненастоящая и что девушка вроде меня не может быть в Tinder», — добавила она. По словам модели, после обращения в службу поддержки ей вернули всю сумму платной подписки, но не назвали причины отключения от сервиса.

В сентябре 2019 года британская модель, 26-летняя Джоди Вэстон (Jodie Weston), рассказала о своих самых неудачных свиданиях через Tinder. По ее словам, всего за две недели она сходила на три разных свидания, и каждое из них было ужасным.

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