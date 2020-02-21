Названы лучшие сайты знакомств для поиска серьезных отношений

Портал Mashable составил рейтинг лучших сайтов и приложений для знакомств, предназначенных для тех, кто настроен на поиск серьезных отношений, а не одноразовых встреч.

Первое место занял сайт Match. Он был запущен в 1995 году, и сейчас он обещает пользователям, что в течение шести месяцев каждому удастся найти себе пару. Потенциальных партнеров там подбирают с учетом множества факторов: учитываются хобби человека, его отношение к детям, к домашним животным или к курению (Россия не входит в число стран-участниц Match.com — примечание «Ленты.ру»).

На втором месте рейтинга оказался OkCupid. Его рекомендуют как сайт для молодых либерально настроенных людей, которые интересуются политикой. Отмечается, что при заполнении профиля пользователь имеет возможность выбирать из 12 гендеров и 20 сексуальных ориентаций. Кроме того, каждый участник отвечает на большое количество вопросов, к примеру, об отношении к оружию или обязательной вакцинации, что упрощает подбор потенциальной пары.

Третье место досталось порталу eharmony. Он предназначен в первую очередь для консервативных людей, который серьезно настроены на брак. Представители сайта утверждают, что им пользуется 54 миллиона человек и что около четырех процентов всех браков в США заключается благодаря eharmony.

Среди приложений для поиска сексуальных партнеров, а не долгосрочных отношений, составители рейтинга отметили Tinder и AdultFriendFinder.

Ранее ресурс Swipe Life рассказывал о худших способах начать диалог в Tinder. Пользователям посоветовали не спрашивать у потенциальных партнерах об аккаунтах в Instagram, не задавать слишком много личных вопросов и не использовать пассивную агрессию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!