Девушку заблокировали в Tinder из-за слишком привлекательной внешности

Пользовательницу приложения для интернет-знакомств Tinder заблокировали из-за слишком привлекательной внешности. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя британка Лора Мунди (Laura Mundy) решила установить сервис после того, как несколько ее друзей нашли себе там достойных партнеров. Девушка опубликовала в своем аккаунте фотографии, на которых она запечатлена в разных ракурсах. По ее словам, другие пользователи тут же засыпали ее сообщениями вроде «ты слишком хороша, чтобы быть реальной», «твоя страница — ненастоящая, ты просто украла снимки какой-то модели».

Вскоре Tinder заблокировал Мунди за то, что своими действиями она якобы нарушает политику компании. Девушка попыталась вновь зарегистрироваться в приложении, однако получила то же самое уведомление.

Представители Tinder пока не дали изданию комментариев о своем решении.

В декабре 2019 года блондинок признали наиболее привлекательными женщинами в Tinder. Журналистка провела эксперимент: она зарегистрировала на сайте интернет-знакомств четыре профиля, в каждом из которых опубликовала свои фотографии с разным цветом волос. Поставив по 100 лайков мужским аккаунтам с каждой странички, она поделилась количеством ответных лайков и содержанием полученных сообщений.

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