Назван самый привлекательный для мужчин цвет волос в Tinder

Блонд оказался самым привлекательным для мужчин цветом волос в Tinder. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента журналистки The Sun, опубликованные на сайте издания.

31-летняя Кейти Сэй (Katie Say) из Линкольншира, Англия, зарегистрировала на сайте интернет-знакомств четыре профиля, в каждом из которых опубликовала свои фотографии с разным цветом волос. Поставив по 100 лайков мужским аккаунтам с каждой странички, она поделилась количеством ответных лайков и содержанием сообщений, которые получила, имея рыжие, голубые, темные или светлые волосы.

Так, рыжеволосая Сэй понравилась 32 пользователям, 14 из которых написали ей послания. Британка отметила, что большинство из них рассматривали ее в качестве «потенциальной жены, но не секс-иконы».

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В альтернативном аккаунте Кейти выложила снимки, на которых ее волосы были окрашены в синий цвет в фоторедакторе. Число заинтересовавшихся молодых людей возросло: она получила 38 лайков и 16 сообщений, где чаще всего комплименты отдавались именно прическе.

Сэй-брюнетка оказалась еще популярнее. В таком обличье англичанку выбрали 42 пользователя, а 14 из них прислали ей хвалебные письма. Однако, по словам экспериментатора, они были достаточно скучные.

В итоге выяснилось, что самый привлекательный в Tinder цвет волос — блонд. В этом аккаунте Сэй получила 50 лайков и 27 сообщений. Во многих посланиях говорилось о красоте британки, а в некоторых поступали предложения интимного характера. По мнению самой Сэй, светлые волосы оказались ее самым успешным выбором.

В январе эксперты Оклендского университета в Мичигане провели исследование и выяснили, какая форма женских бровей нравится мужчинам больше других. Отказалось, что обладательницы густых, широких бровей нравятся противоположному полу больше всего. Лица с тонкими, выщипанными бровями, напротив, оказались наименее популярными.

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