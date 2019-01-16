Названа самая привлекательная для мужчин форма женских бровей

Эксперты Оклендского университета в Мичигане провели исследование и выяснили, какая форма женских бровей нравится мужчинам больше других. Об этом сообщает Mirror.

Ученые попросили тысячу добровольцев оценить на специально подготовленных фотографиях внешность людей с разными бровями. В результате, самыми привлекательными стали обладательницы густых, широких бровей. Лица с тонкими, выщипанными бровями, напротив, оказались наименее популярными.

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«Относительно широкие брови могут указывать и на другие качества, например, чистоплотность. Кроме того, вероятно, такой результат отражает сегодняшний модный тренд», — пояснила главный автор исследования Лиза Веллинг.

В августе 2018 года тысячи покупателей из Великобритании и США назвали пинцет для бровей марки TweezerGuru «самым лучшим в истории». Примечательно, что щипчики из нержавеющей стали продаются в онлайн-магазине Amazon по цене около 10 долларов, что в два раза дешевле стоимости аналогичных продуктов.

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