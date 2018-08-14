Выпущен «лучший в истории» пинцет для бровей

Тысячи покупателей из Великобритании и США назвали пинцет для бровей марки TweezerGuru «самым лучшим в истории». Об этом сообщает Daily Mail.

Щипчики из нержавеющей стали продаются в онлайн-магазине Amazon по цене около 10 долларов, что в два раза дешевле стоимости аналогичных продуктов. Более пяти тысяч человек поставили этому пинцету самую высокую оценку на сайте.

Компания TweezerGuru была основана в Нью-Джерси и предлагает косметические инструменты класса премиум.

В ноябре 2017 года самым главным и полезным предметом в женской косметичке бьюти-эксперты назвали пинцет. Отмечается, что этот косметический инструмент полезен не только для удаления нежелательных волосков на лице, но и для разделения ресниц и удаления осколков из кожи. Вторыми по полезности оказались щипцы для завивки ресниц.

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