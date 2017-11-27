Назван самый важный предмет в женской косметичке

Самым главным и полезным предметом в женской косметичке назван пинцет. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает The Independent.

Отмечается, что пинцет будет полезен не только для удаления нежелательных волосков на лице, но и для разделения ресниц и удаления осколков из кожи.

Материалы по теме Уход в голубизну В этом сезоне женщины станут похожи на инопланетян

Всего в список самых важных аксессуаров и инструментов для макияжа вошло пять вещей. Вторыми по полезности оказались щипцы для завивки ресниц. По словам экспертов, приспособление поможет обойтись без косметики, сделать ресницы длиннее и «распахнуть взгляд». «Бронзу» получило приспособление для бровей, на одном конце которого находится скошенная кисть, а на другом — щеточка. Инструмент идеально подходит для того, чтобы быстро поправить и расчесать брови в любом месте.

Кроме того, в пятерку вошли спонж для нанесения тонального средства и расческа, которые, по мнению специалистов, быстро помогут привести в порядок кожу и волосы.