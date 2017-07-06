Эмили Ратаковски разработала компенсирующую отсутствие кошелька сумку

Американская актриса и модель Эмили Ратаковски разработала собственную линейку сумок для французского бренда The Kooples. Об этом сообщает Vogue. Такие сумки, по ее мнению, могут компенсировать отсутствие кошелька.

«Я решила пересмотреть все свои сумки, чтобы понять, что мне нравится, и что я действительно ношу» — сказала Ратаковски. «Создавая свою собственную сумку, я объединила самую красивую и самую удобную модель из своего гардероба. Самое смешное это то, что у меня нет кошелька, — добавила она. Внутри у сумки есть много отсеков, которые могут заменить и косметичку, и кошелек.

Модель прямоугольной формы выполнена из натуральной кожи и представлена в нескольких цветах: черном бежевом и красном. Сумки выпущены в трех размерах: маленькая стоит 375 долларов, средняя — 445 долларов, а большая сумка для ноутбука обойдется в 495 долларов. В продаже они появятся с сентября.

Эмили Ратаковски — американская модель и актриса. Широкую известность она получила после того как снялась в клипе Робина Тика «Blurred lines » в 2013 году. Ее актерская карьера началась с роли в сериале iCarly, самый известный фильм с ее участием — триллер Дэвида Финчера «Исчезнувшая». В ленте она сыграла любовницу главного героя Энди Фицджеральд.

Компания The Kooples основана во Франции в 2008 году. Под этим брендом производится одежда и аксессуары.

