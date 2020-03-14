Дерипаска призвал ввести в России полный карантин из-за коронавируса

В России, пока не поздно, нужно ввести полный карантин из-за коронавируса. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

Он считает, что бесконтрольная эпидемия может привести к последствиям для власти более серьезным, чем распад СССР в 1991 году. По мнению Дерипаски, в настоящий момент страна не готова к эпидемии.

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Миллиардер призвал закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и обеспечивать возможность людям провести дома 60 дней. «Это минимальный срок для выявления и обеспечения начала лечения большинства заболевших, а значит — для эффективности карантина», — отметил Дерипаска.

Он напомнил, что в 2015 году столкнулся с эпидемией лихорадки Эбола в Африке. «И только изоляция Гвинеи, а также слаженные действия военных, полиции и российских врачей позволили ее остановить», — сообщил Дерипаска и отметил, что без полного закрытия границы распространение вируса в России невозможно будет остановить.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее утвердил комплекс дополнительных мер в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Кроме того, он также поручил разработать проект о временном приостановлении пропуска иностранцев на границе с Польшей и Норвегией.

По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 145 тысяч случаев коронавируса, более 5,4 тысячи человек погибли, свыше 71 тысячи излечились. В России коронавирусом заражены 47 человек.

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