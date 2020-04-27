Дерипаска призвал ввести санкции против Китая

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал создать комиссию на базе ООН для проведения расследований в отношении стран, которые систематически нарушают взятые на себя обязательства по защите окружающей среды. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению бизнесмена, против государств, которые будут признаны виновными, следует вводить санкции и эмбарго, поскольку времени для сохранения экосистемы уже не осталось.

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В числе таких стран Дерипаска назвал в первую очередь Китай, который с большим отрывом занимает первое место по выбросам парниковых газов в мире, а также Индию (третье место) и другие страны Юго-Восточной Азии. Он раскритиковал исполнение Пекином действующего Парижского соглашения по климату и напомнил, что страна продолжает активно использовать каменный уголь в энергетике и вводит в эксплуатацию новые станции.

Миллиардер подчеркнул, что такие действия стали причиной наводнений и пожаров в Сибири, которые начались раньше обычного, «непонятных» зим несколько лет подряд и засухи, которая приведет к неурожаю.

Неделю назад Дерипаска также призвал расследовать ситуацию с распространением коронавируса по всему миру, назвав его «биологическим Чернобылем». Он предположил, что власти Китая скрыли истинный масштаб эпидемии и не приняли необходимых мер для ее предотвращения.

Бизнесмен еще 14 марта требовал ввести в России полный карантин как минимум на 60 дней. По его словам, при неблагоприятном развитии ситуации последствия для страны могут оказаться более серьезными, чем распад СССР. Дерипаска сравнил ситуацию с распространением лихорадки Эбола в Африке.

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