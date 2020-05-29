Сбербанк сообщил о росте потребительской активности россиян

Во всех регионах России аналитики Сбербанка отмечают стабильное восстановление потребительской активности, а в Москве индекс преодолел знаковую отметку. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В четверг, 28 мая, индекс потребительской активности (ИПА) в Москве, измеряемый Сбербанком, впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. По данным специалистов, это признак того, чтоб бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации, связанной с распространением коронавирусом, а потребители более активно расходуют деньги в большем спектре категорий товаров и услуг.

Потребительская активность с разной динамикой восстанавливается во всех регионах, в целом по России значение ИПА превысило отметку в 50 пунктов. В нескольких городах потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, однако некоторые восстанавливаются чуть медленнее — это Кызыл, Махачкала, Улан-Уде и Якутск.

Специалисты объясняют, что ИПА позволяет понять, как покупатели вынуждено перестроили свои привычки в условиях пандемии. Индекс говорит не об объемах покупок и продаж, а об их разнообразии. В случае, если количество торговых точек становится меньше, а покупки — однообразнее, индекс падает.

Аналитики, разработавшие индекс, делят активность покупателей на три категории: если индекс колеблется между 80 и 100, то она определяется как активная. Такое наблюдается в выходные дни и в праздники. Индекс от 40 до 80 как правило соответствует будням — в такие дни россияне оплачивают базовые покупки и приобретают самое необходимое.

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