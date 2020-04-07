Эксперт назвал условие устойчивого соглашения стран о снижении добычи нефти

Сделка о снижении добычи нефти странами ОПЕК и Россией может носить устойчивый и долговременный характер, только если все ключевые страны-производители, главным образом три страны — Соединенные Штаты, Саудовская Аравия и Россия — будут и дальше совместно регулировать рынок нефти и балансировать его. Об этом заявил историк, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Таким образом, если из этого временного механизма возникнет какая-то единая структура, в которую будут вовлечены все три крупнейших игрока на рынке, то тогда сделка будет устойчивой, считает эксперт.

«Что касается позиции Соединенных Штатов, она достаточно лукавая, я бы сказал, поскольку сейчас из-за сворачивания добычи сланцевых компаний и из-за низкой цены на нефть у американцев и так падает добыча, и они, скорее всего, это естественное падение своей добычи смогут, по крайней мере, попытаются представить, как добровольное сокращение, — продолжил Олег Барабанов. —Если говорить о саудитах, сейчас они уверяют, что нарастили за прошедший месяц свою добычу с примерно 9 миллионов баррелей до 12 миллионов, и заявляют о том, что будут снижать добычу с уровня 12 миллионов, а не с 9 миллионов».

Однако, этот прирост добычи у Саудовской Аравии, по мнению эксперта, на самом деле фиктивен, поскольку саудиты не увеличивали добычу (их добычные мощности не превышают 10 миллионов). Дело в том, что за этот месяц они выбросили на рынок накопленные резервные объемы нефти, которые хранились в разных точках — в Японии, в Роттердаме, на танкерах.

Кроме того, они снизили внутреннее потребление, сократив поставки на собственные НПЗ. «Таким образом, судя по всему, мы имеем дело с заранее продуманным, срежиссированным сценарием, — уверен эксперт. —Это — мошенническая схема, коммерческий обман, глобальная афера позволяющая саудитам продвинуть свои интересы на рынке. В марте они огорошили нас требованиями сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей (то есть в два раза больше наших ожиданий) при том, что накануне встречи в Вене такой вариант ни разу не обсуждался. Фактически, нам поставили ультиматум, и ни одно уважающее себя государство не согласилось бы на него».

При этом, по словам Олега Барабанова, ситуация была представлена так, будто это Россия развалила ОПЕК+. «Эр-Рияд сам играл на срыв сделки. Иначе саудиты не создавали бы огромные резервные объемы нефти задолго до мартовских переговоров. Им важно было не потерять ключевые потребительские рынки, а ведь Индия и Китай осенью активно рассуждали о диверсификации поставок. И не случайно сразу после Вены началась вербальная интервенция саудитов, заявивших о резком наращивании добычи и снижении цен для их потребителей в Азии и Европе», — говорит эксперт. Именно эти заявления Эр-Рияда, по его словам, позволили спекулянтам обрушить рынки