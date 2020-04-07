Названо главное условие спасения нефти

Окончательный масштаб будущей сделки о снижении добычи нефти странами ОПЕК и Россией будет зависеть от того, как поведут себя другие крупные производители. Источник в организации назвал главным условием размер сокращений в таких странах, как США, Канада и Бразилия, сообщает Reuters.

Договоренность должна спасти нефтяной рынок от низких цен, но пока участники переговоров не согласовали базовый уровень, от которого будут отсчитываться сокращения.

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Таким образом, собеседник агентства подтвердил предыдущие сообщения о проблемах. Основное противоречие связано с тем, что в апреле многие страны резко нарастили добычу и хотят учесть это в соглашении.

Так, Саудовская Аравия добавила на рынок сразу 2,7 миллиона баррелей в сутки, а Объединенные Арабские Эмираты — миллион. В связи с этим даже взятые Эр-Риядом обязательства на три миллиона будут означать, что королевство снизит добычу всего лишь на 300 тысяч баррелей по сравнению с мартом.

Россия добычу не увеличивала, поэтому если она согласится на предложенные 1,5 миллиона баррелей, то станет главной пострадавшей от сделки. В результате Москва настаивает на расчетах от среднего уровня добычи за первый квартал текущего года.

Совещание по нефти намечено на четверг, 9 апреля. На него получили приглашение такие производители нефти, как Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. США и Канаду не позвали, однако с ними Саудовская Аравия хочет обсудить ситуацию в пятницу на встрече министров энергетики стран «Большой двадцатки».

Президент США Дональд Трамп занимает неопределенную позицию по поводу американских производителей. Ранее он говорил, что будущая сделка касается только России и Саудовской Аравии, которые ответственны за обрушение нефтяных цен. Но накануне глава Белого дома не исключил, что компании США могут снизить добычу на какой-то уровень. Норвегия также подтвердила, что готова участвовать в общем сокращении добычи.

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