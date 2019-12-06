Российская экономика превзошла ожидания Запада

Международное рейтинговое агентство Fitch, базирующееся в США, повысило прогноз относительно роста ВВП России по итогам 2019 года — с 1,2 до 1,4 процента, следует из доклада агентства, размещенного на его сайте.

«Мы повысили наш прогноз [по росту ВВП] до 1,4 процента с 1,2 процента в сентябре [в сентябрьском докладе]. Это стало следствием более высокого, нежели ожидалось, роста в 1,7 процента год к году по итогам третьего квартала 2019 года», — говорится в документе.

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В качестве поводов для корректировки прогноза аналитики Fitch называют увеличение розничных продаж в России. Оно произошло вопреки мерам Центробанка, направленным на ограничение необеспеченного потребительского кредитования.

Также отмечается рост активности в промышленном секторе и строительстве. В четвертом квартале, как ожидается, их результаты еще повысятся, благодаря растущим расходам бюджета.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП России по итогам 2019 года составит 1,3 процента. 5 декабря в ходе разговора с представителями телеканалов премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что экономический рост составит от 1,3 до 1,5 процента.

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