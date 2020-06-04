Москвичи захотели изменить свою жизнь после самоизоляции

Затянувшийся период самоизоляции в Москве и перевод многих работников на удаленку не только повысили интерес столичных жителей к загородной недвижимости, но и сделали их намерения более серьезными. Восемь из десяти клиентов, приобретающих дома за городом, захотели жить там постоянно, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Опыт аренды дома или проживания на даче у друзей, который приобрели некоторые люди во время самоизоляции, поможет им с большей уверенностью изменить свою жизнь», — полагают риелторы. По их данным, из желающих переехать за город 55 процентов выбирают для проживания коттеджи, 30 процентов — таунхаусы или дуплексы, 15 процентов — квартиры в малоэтажных домах.

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Основная часть планирующих переехать — 60 процентов — в настоящее время проживают в «старой» Москве. Половине клиентов, которые хотят жить за городом после самоизоляции, от 35 до 50 лет, обычно это семьи с несколькими детьми. Молодежь составляет около трети переезжающих, люди предпенсионного возраста и пенсионеры — 20 процентов.

Доля наемных работников, которые планируют переезд за город, к июню достигла 30 процентов — это всего на 5 процентов меньше, чем доля предпринимателей, чей график обычно более гибок. Пятая часть переезжающих заняты в сфере фриланса, 15 процентов уже вышли на пенсию, подсчитали в ИНКОМ.

Ранее в июне стало известно, что весной 2020-го интерес к приобретению участков в Московской области резко увеличился: только в апреле, когда москвичи находились в режиме самоизоляции, он вырос более чем на 37 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. При этом горожане ищут землю подальше от столицы.

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