Названа минимальная стоимость дачи около Москвы

Средняя стоимость дачи в Подмосковье — 5,5 миллиона рублей, при этом около границ столицы можно найти объекты, выставленные на продажу и за 250 тысяч рублей, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По подсчетам риелторов, среднестатистический покупатель загородной недвижимости в Московском регионе готов потратить на понравившийся лот 1,5 миллиона рублей. Между тем стоимость дач в Подмосковье начинается от четверти миллиона — по минимальной цене предлагаются, как правило, одноэтажные дома площадью 20-40 квадратных метров с печным отоплением, так называемым летним водопроводом и удобствами на улице.

«Впрочем, нынешние клиенты не стремятся к "поместьям" на больших участках: им вполне достаточно дома метражом до 100 квадратных метров и лужайки для шезлонга и мангала», — отмечают эксперты. Они указывают, что электричество и водопровод (хотя бы в его «летнем» варианте) присутствуют в 80 процентов дачных поселков Подмосковья, а вот магистральным газом могут похвастаться только 12 процентов из них.

Ранее сообщалось, что с конца марта популярность съемных дач в Московской области начала снижаться — испугавшиеся коронавируса москвичи постепенно перестают бежать за пределы столицы. Выбор объектов за городом осложнился в условиях введенного в городе режима самоизоляции.

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