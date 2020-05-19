Россияне выстроились в очереди за загородными домами

В настоящее время в России формируются целые очереди на покупку бюджетных загородных домов. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» представитель компании «БЕСТ-Недвижимость» Сергей Ганусов.

«Тенденция [роста спроса на загородное жилье] все активнее и активнее набирает обороты, — заявил эксперт. — Сдерживает эту тенденцию только законопослушность людей, которые сейчас не готовы пропуска получать для выезда на просмотр загородных домов».

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При этом число россиян, все же выезжающих на просмотры «загородки», выросло в разы, подчеркнул Ганусов. По его словам, особенно популярны недорогие предложения, очереди выстраиваются именно за ними. «В идеале все хотят купить до шести миллионов рублей», — уточнил эксперт, говоря о спросе на загородное жилье в Московской области.

Ранее в мае были определены районы Подмосковья с дешевыми загородными домами. По данным аналитиков, самые доступные варианты дач представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах области — там за стандартный объект просят менее миллиона рублей. Кроме того, недорогие дачи — по цене 1-1,2 миллиона рублей — можно найти в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.

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