Определены районы Подмосковья с самыми дешевыми дачами

В период с мая 2019-го по май 2020-го дачи в Подмосковье подорожали почти на 5 процентов. Средняя цена летних домов в области достигла 5,15 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили аналитики, самые дорогие дачи выставлены на продажу в Одинцовском и Красногорском районах Подмосковья (даже без учета элитного сегмента). В среднем дома там стоят 22,15 миллиона рублей. На третьем месте — Мытищинский район (17,7 миллиона за среднестатистическую дачу), за ним следуют Ленинский (11,3 миллиона рублей) и Истринский (8,9 миллиона рублей) районы.

Самые дешевые варианты дач в Подмосковье представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах — там за стандартный дом просят менее миллиона рублей. Кроме того, недорогие дачи — по цене 1-1,2 миллиона рублей — можно найти в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.

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За последний год, по подсчетам экспертов, цены на дачи поднялись в 31 из 38 районов Подмосковья. В семи зафиксировано снижение стоимости летних домов. Заметнее всего — на 8 процентов — подорожали дачи в Мытищинском и Орехово-Зуевском районах. Наибольшее падение ценников (минус 2 процента) наблюдалось в Ногинском и Щелковском районах.

«Безусловно, многие задумались о приобретении загородного "плацдарма", где можно скрыться от напастей пандемии, — отмечают в "Мире квартир". — Однако мгновенно осуществить задуманное сложно, да и чтобы созреть до покупки, нужно время. Скорее всего, спрос, как и цены, будет расти вместе с ослаблением карантинных мер ближе к осени».

Ранее, в апреле, сообщалось, что сложная ситуация, сложившаяся в России из-за распространения коронавируса, может положительным образом сказаться на рынке загородной недвижимости. По мнению аналитиков, пандемия повысила привлекательность «загородки» как более безопасного типа жилья в период катаклизмов.

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