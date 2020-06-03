Москвичи массово захотели уехать подальше от Москвы

Весной 2020-го интерес к приобретению участков в Московской области резко увеличился: только в апреле, когда москвичи находились в режиме самоизоляции, он вырос более чем на 37 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. При этом горожане ищут землю подальше от столицы, говорится в материалах проекта «Мой Гектар», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, до пандемии коронавируса покупатели чаще спрашивали про участки, которые располагаются поближе к Москве, а теперь все массово хотят уехать в более отдаленные от города локации.

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По данным аналитиков, в феврале к январю 2020-го рост спроса на участке в Подмосковье составил около 3 процентов, в марте к февралю — 13 процентов, в апреле к марту — 27 процентов. В среднем каждый месяц интерес к покупке областной земли увеличивался на 15 процентов, тогда как в прошлом году этот показатель находился на уровне 4,8 процента.

«Пандемия стала определенным катализатором для развития всего рынка загородной недвижимости в центральной России. За последние месяцы очень сильно вырос спрос на землю со стороны как жителей Москвы и Московской области, так и со стороны клиентов из других регионов. По нашим прогнозам, высокий спрос на земельные участки приведет к определенному росту цен в данном сегменте», — отмечается в предоставленных материалах.

Ранее, в мае, были определены районы Подмосковья с дешевыми загородными домами. Самые доступные варианты дач представлены в Серебряно-Прудском и Озерском районах области — там за стандартный объект просят менее миллиона рублей. Кроме того, недорогие дачи — по цене 1-1,2 миллиона рублей — можно найти в Зарайском, Орехово-Зуевском и Луховицком районах.

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