Матвиенко предложила реновировать всю Россию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить реализуемую в Москве программу реновации жилого фонда на всю Россию. С такой инициативой политик выступила на пленарном заседании палаты, передает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что для успешной реализации всероссийской программы потребуется принять ряд законов и сделать так, чтобы инвесторам было экономически выгодно реновировать жилье. «Тема расселения граждан из ветхого жилья очень важная. Надо программу реновации распространить по всей стране, выработать правила, принять законы», — сказала она. Государственных средств на финансирование программы не хватит, предупредила Матвиенко.

Программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году, в ее рамках планируется переселить более 350 тысяч семей. В апреле 2019-го Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилого фонда на территории всей страны. Документ был рассмотрен и возвращен в Заксобрание на доработку.

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