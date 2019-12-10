Власти Москвы и Подмосковья проконтролируют строительные отходы

Министерство экологии и природопользования Подмосковья и департамент строительства Москвы заключили соглашение о сотрудничестве в области обращения со строительными отходами. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Стороны будут вместе работать над предотвращением незаконного оборота отходов и образованием несанкционированных свалок, рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков. В частности, по его словам, с этой целью создадут единую информационную систему.

«Сегодня и в Москве, и в Подмосковье реализуются большие инфраструктурные проекты, такие как реновация жилой застройки и промышленных зон. Это влечет за собой опережающий рост объема образующихся отходов строительства и сноса», — объяснил Холодков.

Он отметил, что некоторые недобросовестные подрядчики отвозят отходы на нелегальные свалки. Оперативный обмен информацией позволит качественней бороться с этой проблемой, добавил Холодков.