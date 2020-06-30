В мае 2020-го средний размер оформленных ипотечных кредитов в России немного увеличился — до 2,47 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 2,4 миллиона, говорится в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Таким образом, россияне стали больше тратить на жилье — за месяц средняя сумма ипотеки выросла на 3 процента, подсчитали эксперты. Самый значительный средний размер выданных жилищных кредитов среди 30 регионов РФ — лидеров по объемам ипотечного кредитования — был зафиксирован в Москве (5,08 миллиона рублей), Московской области (4,04 миллиона), Санкт-Петербурге (3,26 миллиона), Приморском крае (3,26 миллиона) и в Ленинградской области (2,99 миллиона рублей).

В Москве средний чек по ипотеке по итогам мая снизился почти на 5 процентов. «С одной стороны, граждане по-прежнему стараются сокращать долговую нагрузку в условиях экономической неопределенности, — отмечают в НБКИ. — В том числе, за счет увеличения размера первоначального взноса, минимизируя тем самым будущие платежи. С другой стороны, рост ипотечного кредитования стимулируется за счет снижения ставок как по программам господдержки ипотеки, так и в связи с сокращением ключевой ставки Банка России».

Ранее в июне стало известно, что почти треть — 32 процента — российских миллениалов (людей, родившихся в 1981-1996 годах) не хотят приобретать жилье в ипотеку, так как опасаются, что в дальнейшем не смогут ее выплачивать. Больше, чем жители других городов, этого боятся зарегистрированные в Перми и Санкт-Петербурге.

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