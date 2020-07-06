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Россиянам пообещали досрочное снижение ставок по ипотеке

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Фото: Константин Кокошкин / «Коммерсантъ»

По итогам 2020 года средняя ставка по ипотечным кредитам в России снизится до 8 процентов годовых — этот показатель назвал глава компании «Дом.рф» Виталий Мутко в интервью «Российской газете».

Он отметил, что 8 процентов — «это, на минуточку, целевой показатель 2024 года», подчеркнув таким образом, что жилищные кредиты подешевеют досрочно. В «Дом.рф» ожидают, что общий объем выдачи ипотеки в России в 2020-м составит около 2,6 триллиона рублей, всего будет оформлено около миллиона кредитов на приобретение жилья. «Если не будет второй волны эпидемии и доходы населения начнут восстанавливаться, то и доступность кредитов продолжит расти», — пообещал Мутко.

Снижение средней ставки по ипотеке до 8 процентов к 2024 году предусмотрено национальным проектом «Жилье и городская среда». Согласно паспорту нацпроекта, в 2019-м средняя ставка по ипотеке должна была составить 8,9 процента, в 2021-м — 8,5 процента, к 2024-му — 7,9 процента. Одной из целей программы названо «обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов».

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