Квартиры в российских городах массово подорожали

По итогам первого полугодия 2020-го квартиры подорожали в новостройках 63 из 70 крупнейших городов России, в 7 — подешевели. Самый значительный рост зафиксирован в Сочи, где квадратный метр прибавил в цене более 15 процентов, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

За последние полгода цены на первичном рынке недвижимости России в среднем поднялись на 6 процентов, подсчитали аналитики. Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).

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В число городов с подешевевшими новостройками вошли Нижний Тагил, Грозный, Курган, Магнитогорск, Астрахань, Киров и Москва. Размер падения цен в них составил от 0,1 до 14 процентов. В столице к концу полугодия средняя стоимость квадратного метра опустилась до 222 тысяч рублей (без учета элитного предложения).

Средняя цена нового жилья по всем городам составила к 1 июля 62,8 тысячи рублей за метр, средняя стоимость квартиры — 3,59 миллиона рублей.

«Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, — констатируют эксперты. — Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним».

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2020-го в России было зарегистрировано 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее. Таким образом, продажи квартир в российских новостройках в последнем месяце весны обвалились вдвое. Число сделок с привлечением ипотеки сократилось менее значительно — на четверть, до 163,9 тысячи.

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