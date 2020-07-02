В Москве нашли жилье по четыре миллиона рублей за квадратный метр

Самая дорогая квартира в Москве стоит 2,7 миллиарда рублей, а максимальная цена квадратного метра в столичных новостройках почти достигает 4 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют материалы, предоставленные «Ленте.ру» компанией «Метриум».

Жилье по 3,8 миллиона рублей за квадратный метр риелторы нашли в современном комплексе на улице Волхонке (станция метро «Кропоткинская»). Квартира площадью 538 квадратных метров здесь выставлена на продажу за 2,1 миллиарда рублей. Согласно информации на сайте проекта, в доме 46 апартаментов, включая четыре пентхауса с собственными террасами и видами на центр столицы.

По данным «Метриум», стоимость самой дорогой элитной квартиры в открытых продажах в Москве — 2,7 миллиарда рублей. В такую сумму оценили лот площадью 1,37 тысячи квадратных метров, расположенный в новостройке напротив Кремля.

Средняя цена строящегося элитного жилья в столице к июню 2020-го достигла 930 тысяч рублей за квадратный метр, или примерно 137 миллионов рублей за квартиру площадью 136 «квадратов», подсчитали эксперты.

Согласно ранее опубликованной информации Росреестра, в мае 2020-го в Москве зарегистрировали 3,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Таким образом, показатель числа сделок с вторичной недвижимостью снизился на 25 процентов за месяц, а в годовом исчислении рухнул втрое.

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