В Москве начался ипотечный бум

За первые две недели июня число оформленных в российской столице ипотечных кредитов выросло вдвое по сравнению с показателем за тот же период мая, говорится в материалах Росреестра, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В городе начался ипотечный бум — всего за 14 дней зарегистрировали 3,67 тысячи жилищных займов — против 1,79 тысячи месяцем ранее. В Росреестре отмечают, что ситуация на московском рынке недвижимости стабилизируется. «Количество сделок начинает расти. Наиболее заметно это в отношении ипотечного жилищного кредитования», — подчеркивают эксперты.

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Увеличилось и число зарегистрированных переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья — это показатель продаж на вторичном рынке. Так, за первые две недели июня в Москве зарегистрировали 3,39 тысячи сделок с «вторичкой» против 2,98 в том же периоде мая. На рынке новостроек оформлено 2,37 тысячи договоров (включая жилой и нежилой фонд), что на 21 процент меньше аналогичного периода мая (2,99 тысячи договоров).

Ранее в июне стало известно, что более половины (59 процентов) российских миллениалов в ближайшем будущем планируют приобрести жилье. Как выяснили аналитики, 44 процента миллениалов приготовились покупать квартиры в новостройках, а 26 процентов хотят жить во «вторичке».

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