В Москве резко снизились продажи квартир

В мае 2020-го в Москве зарегистрировали чуть более трех тысяч договоров долевого участия в строительстве жилья. Таким образом, показатель продаж квартир в новостройках снизился на 20 процентов по сравнению с результатом за апрель, говорится в сообщении столичного управления Росреестра, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В годовом исчислении (по сравнению с маем 2019-го) продажи первичного жилья в столице обвалились довольно резко — на 59 процентов (с 7,6 тысячи сделок). Всего в период с января по май в городе продали 24,65 тысячи квартир в новостройках — на 29 процентов меньше, чем в том же временном отрезке 2019-го (34,87 тысячи сделок).

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«Второй месяц подряд показатели первичного рынка недвижимости в столице демонстрируют снижение, — отмечают в Росреестре. — При этом если в апреле спад был почти двукратным, то в мае динамика немного сгладилась — до минус 20 процентов. Цифры апреля-мая выглядят вполне закономерно, учитывая меры самоизоляции, ограничения работы застройщиков, МФЦ и в целом неготовность граждан к удаленной покупке недвижимости».

Ранее в июне Москве предрекли бум продаж жилья. По мнению участников рынка, в столице накопился отложенный спрос на квадратные метры — многие покупатели ждали отмены карантинных ограничений, чтобы приобрести квартиры. Это касается как вторичного, так и первичного рынка недвижимости.

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