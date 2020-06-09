Москве предрекли бум продаж жилья

Число сделок с недвижимостью в Москве резко возрастет с началом работы агентств недвижимости после отмены режима самоизоляции. Бум продаж жилья предрекли эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как отметили участники рынка, в столице накопился отложенный спрос на квадратные метры — многие покупатели ждали отмены ограничений, чтобы приобрести квартиры. Это касается и вторичного, и первичного рынков недвижимости. «Объем отложенного спроса оценивается примерно в 50-60 процентов от среднемесячного числа сделок, — заявила агентству управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. — Правда, нет гарантии, что он весь реализуется в реальных сделках, потому что за время самоизоляции финансовое положение населения сильно ухудшилось».

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По словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, уровень спроса на жилье в Москве во многом будет зависеть от того, насколько быстро будет пополняться предложение, а также от ценовой стратегии продавцов. Эксперт не исключает, что некоторые собственники поднимут цены на «вторичку».

При этом сразу несколько представителей риелторского сообщества прогнозируют стагнацию на вторичном рынке жилья из-за запуска ипотеки под 6,5 процента для покупки квартир в новостройках.

Ранее сообщалось, что в мае ценовая ситуация на рынке новостроек «старой» Москвы (без учета предложений на присоединенных территориях) изменилась: квартиры начали дешеветь. Средняя стоимость строящегося жилья в столице снизилась на 2,8 процента, до 216,9 тысячи рублей за квадратный метр. В уже реализуемых проектах цены за месяц практически не изменились.

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